11:19, 9 октября 2025Силовые структуры

Начальника полиции российского города отстранили от работы

В Челябинске начальника полиции Меньшенина отстранили от работы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске начальника полиции Андрея Меньшенина отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Меньшенина отстранили от работы на время служебной проверки после задержания замглавы Олега Жиляева.

Бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Жиляева задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки. Он с января 2024 года оказывал покровительство предпринимателю и не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушение правил дорожного движения, также согласовывал документы по установке дорожных знаков во время дорожно-строительных работ.

Ранее сообщалось, что замначальника ГАИ российского города подкупили 100 тоннами асфальта.

