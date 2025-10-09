Наука и техника
07:32, 9 октября 2025

Найдено эффективное средство против облысения

AHM: Подсластитель стевиозид повышает эффективность препарата от облысения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iren_Geo / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Сиднея предложили новый способ усилить действие миноксидила — основного препарата для лечения андрогенетической алопеции, также известной как мужское и женское облысение. В работе, опубликованной в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM), они показали, что природный подсластитель стевиозид, выделяемый из растения стевия, способен улучшать проникновение лекарства через кожу.

Главная проблема миноксидила заключается в его слабой растворимости и низкой проницаемости для кожи, из-за чего часть препарата просто не достигает волосяных фолликулов. Добавление стевиозида в виде растворяющегося пластыря позволило повысить впитываемость и доставку препарата к целевым клеткам.

В экспериментах на мышах такая комбинация активировала переход фолликулов в фазу роста и стимулировала появление новых волос. По словам авторов, использование природного компонента не только повышает эффективность терапии, но и делает ее более безопасной и устойчивой для длительного применения.

В сентябре ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газировок и алкоголя связано с повышенным риском выпадения волос, тогда как достаточный уровень витамина D и железа способствует их росту и укреплению.

