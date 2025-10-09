Ценности
Назван дешевый способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Блогерша Керри Мари: Лимон и зубная паста избавят стиральную машину от запаха
Мария Винар

Фото: JuanjoDiaz_JD / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша Керри Мари назвала дешевый способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, насчитывающей 289,8 тысячи подписчиков.

В начале ролика инфлюэнсерша разрезала лимон пополам и нанесла на его дольки зубную пасту. Затем она бросила их в пустой барабан машины и запустила режим интенсивной стирки, где температура воды достигает 90 градусов. «После цикла ваша стиральная машина обретет свежий запах за сущие копейки», — сказала Мари и посоветовала прибегать к этому способу каждые три недели.

Подписчики оказались в восторге после рекомендации блогерши. «Я была шокирована тем, насколько чистой и блестящей стала моя машина после этого», «Попробовала, и теперь моя машина пахнет как новая», «Это сработало!», «Потрясающий запах!», «Спасибо! Попробую», — высказывались они в комментариях под публикацией.

В сентябре основатель бренда бытовой техники Cookology Эндрю Райт назвал приводящие к порче стиральной машины распространенные ошибки.

