09:34, 9 октября 2025Забота о себе

Назван максимальный срок для использования трусов

Врач Гонкалвес: Максимальный срок использования трусов составляет 6-12 месяцев
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Нижнее белье имеет срок годности, уверяет фармаколог Ана Каролина Гонкалвес. Максимальный срок использования трусов она назвала Daily Express.

Врач рассказала, что, согласно опросу, проведенному брендом нижнего белья, 16 процентов британцев носят одну пару трусов более пяти лет. Однако, по словам Гонкалвес, это подвергает их риску бактериальных и грибковых инфекций половой системы и мочевыводящих путей. «Со временем волокна ткани рвутся и истончаются. Благодаря этому микробы остаются на изделии даже после стирки», — предупредила она.

Фармаколог отметила, что по возможности нижнее белье нужно выбрасывать при появлении первых признаков износа на ткани. По ее словам, обычно это происходит через 6-12 месяцев носки.

Кроме того, специалист призвала носить одну пару трусов не более одного дня, поскольку повторное использование грязного нижнего белья также повышает риск инфекций.

Ранее гинекологи Ирина Рамило и Педро Виана Пинто рассказали о пользе сна без нижнего белья. По их словам, тесное белье препятствует дыханию кожи и приводит к влажности в области гениталий.

