Названы четыре самых серьезных неочевидных симптома болезней сердца

Кардиолог Эрнст фон Шварц назвал четыре серьезных и при этом неочевидных симптома, указывающих на болезни сердца. Его слова приводит HuffPost.
Первым таким признаком врач назвал ощущение давления в груди. По его словам, чувство сдавленности за грудиной возникает, когда сердцу не хватает кислорода. Вторым тревожным симптомом фон Шварц назвал одышку в состоянии покоя.
Также, по его словам, на начавшиеся проблемы с сердцем могут указывать обмороки. Врач уточнил, что даже кратковременное головокружение, которое сопровождается шумом в ушах и потемнением в глазах, может быть признаком опасного снижения артериального давления.
В качестве последнего опасного проявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы кардиолог выделил учащенное сердцебиение, продолжающееся более пяти секунд. Он отметил, что подобные симптомы могут быть слабыми и даже едва заметными, но тем не менее они требуют обследования.
Ранее кардиолог Александра Лузина рассказала о неожиданном предвестнике болезней сердца. По ее словам, снижение зрения может указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы.