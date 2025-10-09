Забота о себе
12:31, 9 октября 2025Забота о себе

Названы четыре самых серьезных неочевидных симптома болезней сердца

Кардиолог фон Шварц назвал головокружение признаком болезней сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Pankova / Getty Images

Кардиолог Эрнст фон Шварц назвал четыре серьезных и при этом неочевидных симптома, указывающих на болезни сердца. Его слова приводит HuffPost.

Первым таким признаком врач назвал ощущение давления в груди. По его словам, чувство сдавленности за грудиной возникает, когда сердцу не хватает кислорода. Вторым тревожным симптомом фон Шварц назвал одышку в состоянии покоя.

Также, по его словам, на начавшиеся проблемы с сердцем могут указывать обмороки. Врач уточнил, что даже кратковременное головокружение, которое сопровождается шумом в ушах и потемнением в глазах, может быть признаком опасного снижения артериального давления.

В качестве последнего опасного проявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы кардиолог выделил учащенное сердцебиение, продолжающееся более пяти секунд. Он отметил, что подобные симптомы могут быть слабыми и даже едва заметными, но тем не менее они требуют обследования.

Ранее кардиолог Александра Лузина рассказала о неожиданном предвестнике болезней сердца. По ее словам, снижение зрения может указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы.

