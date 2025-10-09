Путешествия
17:01, 9 октября 2025Путешествия

Названы любимые страны российских миллениалов

Cамыми популярными направлениями для поездок миллениалов стали ОАЭ и Таиланд
Алина Черненко

Фото: Jcomp / Freepik

Аналитики онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours провели исследование трэвел-привычек разных поколений в России и назвали любимые страны их представителей. Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что самые активные путешественники (25 процентов) — миллениалы (люди, рожденные с 1981 по 1996 год). Реже отправляются в поездки представители поколения X и бумеры (рожденные с 1946 по 1980 год), их 14 процентов. Меньше остальных поколений путешествуют зумеры (рожденные с 1997 по 2010 год) — их всего 8 процентов.

В источнике также говорится, что самые популярные направления для путешествий миллениалов — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. А страной, объединившей все поколения, стала Турция. Из 39 процентов проголосовавших за нее 15 процентов составляют миллениалы, 10 процентов — зумеры и 11 процентов — представители поколения X и бумеры.

Уточняется, что в исследовании сервиса приняли участие более пяти тысяч жителей России, из которых 55 процентов — женщины и 45 процентов — мужчины.

Ранее сообщалось, что российские зумеры нашли хитрый способ сэкономить на отдыхе на Мальдивах, Маврикии и Сейшелах. Молодые люди фиктивно женятся и летят в «свадебное путешествие» на дорогие курорты, которые при предъявлении свидетельства о браке делают скидки.

