Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:31, 9 октября 2025ЦенностиЭксклюзив

Названы российские города с самыми щедрыми мужчинами

Приложение для знакомств Kiss: Самые щедрые мужчины живут в Новосибирске
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Названы российские города с самыми щедрыми мужчинами. Результат исследования приложения для знакомств Kiss попал в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в среднем россиянин тратит на первое свидание 2500 рублей. Самые щедрые мужчины живут в Новосибирске — их траты на романтическую встречу составили 3500 рублей. В то же время москвичи закладывают на свидание 3500 рублей, жители Казани — 3200 рублей, а Самары — 2900 рублей.

Материалы по теме:
«Клиенты просят секса в долг» Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
«Клиенты просят секса в долг»Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
11 февраля 2021
«Я — красивая игрушка» Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
«Я — красивая игрушка»Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
14 октября 2021

Замыкают пятерку лидеров петербуржцы с суммой в 2700 рублей. Россияне из Нижнего Новгорода же готовы потратить 2500 рублей, мужчины из Ростова-на-Дону — 2200 рублей, из Красноярска — 1900 рублей, а из Екатеринбурга — 1400 рублей. Меньше всего тратят на женщин краснодарцы — 1100 рублей.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости