Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

Мария Винар

Фото: @dimitrishair

Жена американского актера Джорджа Клуни, британский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни сменила имидж и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Журналисты портала обратили внимание на снимки парикмахера Димитриса Джаннетоса, которые он опубликовал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них запечатлена 47-летняя Клуни в черном наряде. Видно, что специалист сделал супруге звезды «Одиннадцати друзей Оушена» мелирование и новую стрижку. «Я отрезал от шести (15 сантиметров) до восьми дюймов (20 сантиметров) волос. У Амаль никогда не было такой стрижки», — подписал Джаннетос кадры.

Читатели издания высмеяли новый образ знаменитости в комментариях под материалом. «Длинные волосы на женщине такого возраста смотрятся нелепо», «Амаль Клуни отрезает восемь дюймов волос. Теперь она выглядит точь-в-точь как Амаль Клуни», «Что-то изменилось? У нее все еще длинные волосы», «Я не вижу разницы», «Изменение без изменений», — шутили они.

В июне Джордж Клуни оценил свою внешность после смены имиджа фразой «это плохо».

