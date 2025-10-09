Охваченная пламенем станция сотовой связи в российском городе попала на видео

МВД показало поджог станции связи в Ульяновске и задержание подозреваемых

Поджог станции сотовой связи в Ульяновске сняли на видео двое местных жителей, причастных к преступлению. Запись публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден молодой человек у облитого горючей жидкостью шкафа с оборудованием. У него не получается поджечь бумагу, но позже он добывает огонь из зажигалки и бросает горящий фитиль. Шкаф охватывает пламя. Второй снимает происходящее на свой телефон. Силовики пришли в квартиру подозреваемого и уложили его на пол. На вопрос о том, чем он занимался ночью, мужчина заявил, что спал.

Полицейские и оперативники ФСБ задержали двух ульяновцев, им вменяют совершение теракта на объекте связи. Преступление было совершено по предложению неизвестного, который 15 сентября написал в мессенджер одному из подозреваемых. Он согласился за небольшой заработок поджечь станцию сотовой связи и привлек приятеля.

Вместе они изготовили зажигательную смесь и ночью на автомобиле приехали в микрорайон Зеленый города Новоульяновска. Сообщники сломали навесной замок, проникли в помещение и устроили поджог.

Им грозит до 20 лет лишения свободы. Они заключены под стражу.