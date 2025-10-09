Россия
Омбудсмен заявил о свыше 500 находящихся в массовом захоронении жителях ЛНР

Анастасия Шейкина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В массовом захоронении в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР) могут находиться еще более 500 тел жителей. Об этом заявил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин, его цитирует РИА Новости.

«Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек [помимо тех, кто был найден ранее]», — сказал уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что тела жителей укладывали в несколько слоев друг на друга из-за интенсивности боевых действий. Для того чтобы тела были захоронены по этажам, украинские военные готовили широкую траншею с помощью техники.

Ранее стало известно о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщал, что бойцы в панике закапывают тела сослуживцев. Тайные массовые захоронения попали в объектив камеры, установленной на российском FPV-дроне.

