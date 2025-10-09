Освобождавшего Курск бойца СВО из Латвии Потаповса оставили без гражданства РФ

Уроженец Латвии Нормундс Потаповс, сражающийся на стороне России в зоне специальной военной операции, долгое время не может получить гражданство. Боец уже много раз выражал желание стать гражданином РФ, но паспорт до сих пор не получил. Его историю приводит Ura.ru.

Его юность прошла в Латвии, однако в 2010 году он был вынужден покинуть страну по политическим убеждениям. Причиной стало несогласие с антироссийской политикой властей. После отъезда из Латвии Нормундс проживал в различных странах Европы и Азии. В 2022 года он пересек границу России через пропускной пункт Джанкой, а вскоре решил принять участие в СВО. Мужчине присвоили позывной Чак, он прошел обучение и стал оператором БПЛА.

22 ноября 2024 года в районе Соледара латвиец получил контузию и два ранения, а оправившись, отправился освобождать Курскую область от ВСУ. Нормундс — командир подразделения и кавалер ордена Мужества (имеет медаль «За отвагу») — тем не менее не является гражданином России. Ему предоставили временное убежище сроком на один год в Курской области. Нормундус не согласен с затянувшимся на неопределенный срок ожиданием — он считает, что «заслужил право быть русским на своей этнической родине».

Считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации. Неприятно, что мне, русскому человеку, многократно доказывавшему свою верность России на сложнейших участках фронта, приходится участвовать в бюрократических препонах Нормундс Потаповс боец СВО

Британец сжег свой паспорт в поддержку России

38-летний британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО, сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии. Он опубликовал видеообращение, в котором поджигает документ на фоне российского флага. «Британия, пошла к черту! Слава России!» — сказал британец, сопроводив свое высказывание очередью из автомата.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как заметил Миннис, теперь его британский паспорт можно считать аннулированным. «Считайте, что он мне больше не нужен», — заявил военнослужащий. Отказ от гражданства Британии он объяснил тем, что у него имеется ясность человека, который «стремится жить в соответствии с добродетелью».

Миннис также говорил, что поставки западного оружия Украине не повлияют на исход СВО. По его словам, снабжение Киева деньгами и оружием лишь продлевает конфликт.