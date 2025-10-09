Освобождавшего Курскую область бойца оставили без российского гражданства

Бойца СВО из Латвии, освобождавшего Курск, оставили без российского гражданства

Бойца специальной военной операции (СВО) из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без российского гражданства. Об этом стало известно Ura.ru.

Как выяснило агентство, мужчина покинул Латвию еще в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой властей, в частности с закрытием русских школ.

Побыв некоторое время в странах Европы, Потаповс прибыл в Россию в 2022-м. Через несколько месяцев он решил добровольно пойти на фронт.

Служба «Чака» началась в минометной батарее, затем он освоил специальность оператора беспилотников и дослужился до командира роты огневого поражения. Он участвовал в боях на самых напряженных участках, включая Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, а также был задействован в освобождении Курской области. В ходе боев получил ранение и контузию.

Иностранному военному до сих пор не дали гражданства РФ, несмотря на все его заслуги. Латыш отметил, что ему нужно сначала получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, прежде чем он сможет претендовать на гражданство. Такую процедуру военнослужащий счел для себя несправедливой.

Пока он проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге.

Ранее участник спецоперации Кирилл Загородников, потерявший в боях руку и ногу, заявил, что его семье угрожают из-за желания бойца получить российский паспорт.