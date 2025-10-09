Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
09:48, 9 октября 2025Спорт

Овечкин установил рекорд в НХЛ

Хоккеист Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Результаты игрока доступны на сайте лиги.

Хоккеист проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордным среди россиян. До этого рекорд принадлежал защитнику Сергею Гончару и нападающему Евгению Малкину, которые отыграли в НХЛ по 20 сезонов.

«Вашингтон» открыл сезон-2025/2026 домашней встречей против «Бостон Брюинс». Овечкин вышел в первой пятерке. Столичная команда проиграла со счетом 1:3.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российских активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Раскрыто содержание полученной Трампом срочной записки по Газе

    Путин прибыл на встречу с Рахмоном

    Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью гибридной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости