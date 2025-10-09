Овечкин установил рекорд в НХЛ

Хоккеист Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов в НХЛ

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Результаты игрока доступны на сайте лиги.

Хоккеист проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордным среди россиян. До этого рекорд принадлежал защитнику Сергею Гончару и нападающему Евгению Малкину, которые отыграли в НХЛ по 20 сезонов.

«Вашингтон» открыл сезон-2025/2026 домашней встречей против «Бостон Брюинс». Овечкин вышел в первой пятерке. Столичная команда проиграла со счетом 1:3.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.