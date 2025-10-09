Из жизни
06:05, 9 октября 2025

Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

Олег Парамонов

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom  

В испанском курорте Магалуф немецкую пару задержали за непристойное поведение. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в августе 2024 года в бассейне четырехзвездочного отеля. 43-летний мужчина и 42-летняя женщина из Германии начали целоваться в воде. Затем женщина сняла бикини, а мужчина спустил плавки, и пара занялась сексом.

Прокуратура утверждает, что свидетелями происходящего стали многочисленные отдыхающие, в том числе несколько детей. Любовников просили остановиться, но они игнорировали все просьбы.

Позднее мужчину и женщину обвинили в непристойном поведении, их будут судить в столице острова Майорка. Им грозит крупный штраф: обоим придется заплатить до 4685 фунтов стерлингов (516 тысяч рублей).

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.

