Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

Комик Шац заявил, что атака ХАМАС 7 октября заставила его ощутить себя евреем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что произошедшая 7 октября 2023 года атака радикального палестинского движения ХАМАС заставила его ощутить себя евреем. Об этом он рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац назвал 7 октября 2023 года днем, когда он стал евреем. «Это день, когда я ощутил крепкую связь с людьми, которые окружают меня здесь, в Израиле, и с тысячами моих предков, которых история разбросала по местечкам Беларуси и концлагерям Польши», — написал он.

Комик также заявил, что видит в этой нации свою силу, вечную скорбь и надежду. «Пусть все вернутся домой. Пусть наступит мир», — добавил Шац.

Ранее юморист заявил, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией. Шац добавил, что при этом в соцсетях следит за происходящим в России.

ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября 2023 года. В центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. За день боевики выпустили более 2,5 тысячи снарядов. ХАМАС также атаковало музыкальный фестиваль, который проходил в кибуце (коммуне) Реим. Число погибших в результате атаки составило более 1,3 тысячи человек. Почти 200 человек боевики взяли в плен.

