00:18, 10 октября 2025

В европейской стране появились плакаты с Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода

Плакаты с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода появились в Венгрии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: РИА Новости

Плакаты с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода появились на улицах Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Брюссельские марионетки хотят поднять налоги. Выступим против повышения налогов!», — написано на плакате.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями.

