23:51, 8 октября 2025

Подросток на багги сбил двух детей в Подмосковье

Прокуратура: Подросток на багги сбил двух 4-летних мальчиков в Красково
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

В подмосковном Красково двое четырехлетних детей пострадали в результате наезда багги, за рулем которого находился 17-летний юноша. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло вечером в среду, 8 октября на улице Карла Маркса. Подросток без прав сел за руль транспорта и совершил наезд на двух мальчиков, которые в это время переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Сейчас пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Выяснение обстоятельств случившегося находится на контроле Люберецкой городской прокуратуры, уточнили в ведомстве. Будет также проконтролировано и процессуальное решение, вынесенное по данному факту.

Ранее в Белгородской области подросток на отцовской машине устроил смертельное ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних пассажиров. Сам юноша получил травмы, но выжил.

