Польские пограничники задержали хотевшего попасть в ЕС подростка

В Польше пограничники задержали подростка, который хотел пешком попасть в ЕС
Марина Совина

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Польше пограничники задержали и передали российской стороне подростка, который хотел пешком попасть в страну Евросоюза (ЕС) из Калининграда. Было возбуждено уголовное дело, информирует в Telegram-канале пресс-служба Калининградского областного суда.

«В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересек государственную границу Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Как установило следствие, желая уехать в страну ЕС для получения политического убежища, подросток из Санкт-Петербурга прилетел на самолете в Калининград. В течение нескольких дней он искал выгодное место для пересечения границы с Польшей.

24 августа он решил пересечь границу в Правдинском муниципальном округе, приехал в поселок Севское и отправился пешком в сторону границы. Затем переплыл реку Лава и продолжил движение пешком.

В 20 метрах от пограничного знака подросток пересек госграницу, позже он был задержан сотрудниками пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Решается вопрос о назначении судебного заседания.

Ранее сообщалось, что латвийская погранслужба задержала беженца с документами Нидерландов. Мужчина пытался незаконно перейти границу с Россией. Как уточнялось, пограничники зафиксировали на камерах наблюдения некое «подозрительное лицо, направлявшееся к российской границе».

В сентябре сообщалось, что украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией.

