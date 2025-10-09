Культура
18:47, 9 октября 2025Культура

Поплавская заявила о пропитых мозгах Лазаревой

Актриса Яна Поплавская намекнула на проблемы с алкоголем у Татьяны Лазаревой
Андрей Шеньшаков

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Актриса Яна Поплавская посвятила юмористическое стихотворение Татьяне Лазаревой (признана Минюстом России иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она опубликовала его в своем Telegram-канале.

«И даже тут сыграла так бездарно. Могла бы постараться ну хоть как-то! Таланта нет, и пропиты мозги. В еврозапое не видать ни зги», — написала артистка.

Таким образом Поплавская отреагировала на опубликованный уехавшей из страны после начала специальной военной операции (СВО) Лазаревой ролик, в котором она прокомментировала решение суда приговорить ее к семи годам колонии.

Ранее стало известно, что приговоренная к семи годам тюрьмы Лазарева в стихах предложила четвертовать себя. Она заявила, что решение судебной инстанции ее не беспокоит.

