Ценности
01:01, 9 октября 2025Ценности

Популярная блогерша обнажила грудь для журнала

Популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенном виде снялась для журнала W
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @wmag / @rafaelpavarotti_ / @_a_b_g

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенном виде снялась для журнала W. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 25-летняя знаменитость предстала в полный рост в черном наряде. Она надела трусы и укороченный вязаный топ бренда Alaia, который обнажал грудь со стикини в виде сердец на сосках.

Кроме того, инфлюэнсерша позировала в мини-платье Givenchy, прижав голову коленям и оголив ягодицы. Также фотограф Рафаэль Паваротти запечатлел ее в прыжке в трусах Dolce & Gabbana и футболке.

Ранее в октябре российская модель Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже.

    Все новости