Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 9 октября 2025Силовые структуры

Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

Прокурор запросил до 8 лет поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по уголовному делу о хищениях при поставках мобильных комплексов разминирoвания «Аракс» для Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил гендиректору компании «Комплексные сиcтемы» Олегу Чекрышеву наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей, а его заместителю Александру Белякову на полгода меньше с лишением воинского звания полковника запаса. Еще двоим фигурантам дела грозят сроки от 6 до 7 лет заключения. Речь идет о бывшем сотруднике департамента реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии Вадиме Гречишникове и гендиректоре Нижегородского автомобильного завода Наталье Баркановой. Всем им вменяется особо крупное мошенничество.

Прокурор считает возможным удовлетворить гражданский иск Росгвардии на сумму в 271 миллион рублей.

По данным следствия, сотрудники Росгвардии cговорились с поставщиками на хищение средств, выделенных на закупку мобильных комплексов разминирования, путем завышения цен. Трое обвиняемых частично погасили ущерб ведомству в размере 12 миллионов рублей из 283,5 миллиона рублей. Все они признали вину, за исключением Гречишникова.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о махинациях при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», по которому проходят бывшие руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов и начальник Главного центра информационных технологий ведомства Николай Чепкасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Стало известно о смерти россиянина на полу в туалете больницы

    В России отреагировали на желание Украины провести «декоммунизацию» Бородинской битвы

    Собирающимся в Китай россиянам дали один совет

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости