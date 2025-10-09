Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

Прокурор запросил до 8 лет поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии

В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по уголовному делу о хищениях при поставках мобильных комплексов разминирoвания «Аракс» для Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил гендиректору компании «Комплексные сиcтемы» Олегу Чекрышеву наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей, а его заместителю Александру Белякову на полгода меньше с лишением воинского звания полковника запаса. Еще двоим фигурантам дела грозят сроки от 6 до 7 лет заключения. Речь идет о бывшем сотруднике департамента реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии Вадиме Гречишникове и гендиректоре Нижегородского автомобильного завода Наталье Баркановой. Всем им вменяется особо крупное мошенничество.

Прокурор считает возможным удовлетворить гражданский иск Росгвардии на сумму в 271 миллион рублей.

По данным следствия, сотрудники Росгвардии cговорились с поставщиками на хищение средств, выделенных на закупку мобильных комплексов разминирования, путем завышения цен. Трое обвиняемых частично погасили ущерб ведомству в размере 12 миллионов рублей из 283,5 миллиона рублей. Все они признали вину, за исключением Гречишникова.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о махинациях при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», по которому проходят бывшие руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов и начальник Главного центра информационных технологий ведомства Николай Чепкасов.