Появились подробности о состоянии выброшенной отцом из окна четвертого этажа девочки

RT: Выброшенную с четвертого этажа девочку в Уфе прооперировали

Выброшенную отцом из окна четвертого этажа девочку в Уфе прооперировали. Подробности о состоянии ребенка появились в Telegram-канале RT.

По данным издания, операция длилась около двух часов. Девочка продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирована серьезная травма головы.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. В момент случившегося жена и старший сын мужчины находились в санатории в другом городе. Предварительно, мужчина пошел на этот поступок из-за нервного срыва. Его задержали.

По данным следствия, подозреваемый состоял на учете в психдиспансере, он 15 лет назад лечился у психиатра. Сейчас следователи пытаются провести опрос мужчины для выяснения причин и обстоятельств случившегося, но в его поведении наблюдаются странности, он психически возбужден.