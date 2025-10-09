Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 9 октября 2025Россия

Появились подробности о состоянии выброшенной отцом из окна четвертого этажа девочки

RT: Выброшенную с четвертого этажа девочку в Уфе прооперировали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Выброшенную отцом из окна четвертого этажа девочку в Уфе прооперировали. Подробности о состоянии ребенка появились в Telegram-канале RT.

По данным издания, операция длилась около двух часов. Девочка продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирована серьезная травма головы.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. В момент случившегося жена и старший сын мужчины находились в санатории в другом городе. Предварительно, мужчина пошел на этот поступок из-за нервного срыва. Его задержали.

По данным следствия, подозреваемый состоял на учете в психдиспансере, он 15 лет назад лечился у психиатра. Сейчас следователи пытаются провести опрос мужчины для выяснения причин и обстоятельств случившегося, но в его поведении наблюдаются странности, он психически возбужден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

    Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

    Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

    В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости