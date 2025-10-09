Появились подробности о заживо сгоревшем на парковке в Подмосковье ветеране СВО

«МК»: Сгоревший заживо ветеран СВО Иванов приехал в Подмосковье на стажировку

Ветеран специальной военной операции (СВО) и бывший смоленский чиновник Олег Иванов, заживо сгоревший в своем доме на колесах в Сергиевом Посаде, приехал в Подмосковье на стажировку. Подробности об этом появились у «МК».

По информации издания, Иванов, который после возвращения с СВО занимался отправкой гуманитарной помощи на фронт, собирался вновь устроиться в органы власти.

Как выяснили журналисты, дом на колесах мужчина приобрел два года назад и прошедшим летом закончил его ремонт, расположив внутри туалет и спальное место. Родственники экс-чиновника назвали фургон очень уютным. В будущем ветеран СВО собирался объездить на нем всю Россию.

Ранее сообщалось, что причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение с огнем.

О пожаре на парковке Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде стало известно 9 октября. Огонь уничтожил два микроавтобуса. В одном из транспортных средств, используемых в качестве дома на колесах, обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался Иванов, которому в день смерти исполнилось 56 лет. До участия в СВО он возглавлял Кардымовский район Смоленской области, а затем руководил Главным управлением региона по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Кроме того, бывший чиновник является ветераном Афганской войны.