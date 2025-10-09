Силовые структуры
14:42, 9 октября 2025Силовые структуры

Появилось видео с выбросившим дочь с четвертого этажа полураздетым россиянином

Уфимца, выбросившего дочь с 4 этажа, после освидетельствования доставили в СК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Жителя Уфы, выбросившего маленькую дочь из окна четвертого этажа, доставили в Следственный комитет (СК) России после освидетельствования и оказания медицинской помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по Республике Башкортостан, предоставив видео с подозреваемым.

На кадрах видно, как силовики ведут полураздетого мужчину по коридору.

С ним будут проводиться следственные действия. После покушения на жизнь ребенка прибывшие полицейские нашли его лежащим на полу в квартире, он не мог говорить, был в неадекватном состоянии, добавляет ТАСС.

Уфимец 15 лет назад получил травмы в драке, из-за чего обращался в психиатрическую больницу за помощью. Семья характеризуется как благополучная. Мать пострадавшей девочки работает педагогом, отец — электриком. Накануне трагедии жена уехала со старшим сыном-инвалидом в санаторий, оставив мужа с младшей дочерью.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за срыва отца девочки. Сначала он выбрасывал вещи с балкона, а потом сделал то же самое с ребенком — девочка выжила, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

    Все новости