Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мошенников надо приравнивать к убийцам

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как его с женой, певицей Валерией пытались обмануть мошенники. Медиаменеджера цитирует KP.RU.

Пригожин рассказал, что ему часто звонят неизвестные, предупреждающие о якобы собрании ТСЖ, но он сразу сбрасывает такие звонки. При этом он отметил, что технологии на сегодняшний день «шагнули далеко вперед». «Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?» — сказал продюсер.

Тогда Валерия сразу же перезвонила этому человеку, и выяснилось, что его взломали. «Что происходит с пожилыми людьми, с теми, кто не сталкивался с этим? Я считаю, что мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся и будут продолжать этот грабеж», — заявил медиаменеджер.

Ранее Иосиф Пригожин, которого ограбил таксист в Турции, назвал произошедшее уроком.

О краже у Валерии и Пригожина одного миллиона рублей в Турции стало известно 11 сентября.