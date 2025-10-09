Путин и президент Таджикистана начали встречу

Путин и президент Таджикистана Рахмон начали встречу

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали встречу в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Рахмон заявил, что отношения государств имеют положительную динамику развития. Это подтвердил Путин, отметив, что отношения России и Таджикистана развиваются позитивно по всем направлениям. Он также подчеркнул, что Москва и Душанбе проводят постоянную работу в области обороны и безопасности. Также агентство сообщило, что лидеры стран начали переговоры в формате тет-а-тет.

Ранее Путин прибыл в Таджикистан. Российский лидер примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

До этого стало известно, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились встретиться 9 октября в Душанбе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле смотрят оптимистично на это событие и рассчитывают, что президенты «проговорят те проблемные моменты, которые есть».