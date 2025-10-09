Бывший СССР
В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев договорились встретиться 9 октября
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости / POOL

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 октября в Душанбе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, лидеры договорились о встрече во время телефонного разговора 7 октября. Песков добавил, что в Кремле смотрят оптимистично на это событие и рассчитывают, что президенты «проговорят те проблемные моменты, которые есть».

Ранее Путин прибыл в Таджикистан. Он примет участие в саммите Россия — Центральная Азия и в заседании Совета глав государств — участников СНГ.

До этого Алиев поздравил Путина с днем рождения. Комментируя переговоры политиков, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «это очень важно».

