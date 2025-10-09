Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:21, 9 октября 2025Культура

Раскрыт гонорар Козловского за 45-минутное выступление

Глава ФПБК Бородин: Козловский получает 4,7 млн рублей за выступление на свадьбе
Ольга Коровина
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что актер Данила Козловский зарабатывает почти 5 миллионов рублей за выступление на свадьбе. Об этом общественник написал в Telegram.

Утверждается, что 45-минутное выступление артиста обойдется организаторам в 50 тысяч евро (около 4,7 миллиона рублей). В программу входит исполнение нескольких песен, а также поздравление жениха и невесты. По данным Бородина, в райдере Козловского указаны черная икра, лобстеры и шампанское.

7 октября стало известно, что Верховный суд Российской Федерации признал публикации главы ФПБК порочащими честь и достоинство Козловского. Также сообщается, что в силе осталось взыскание с Бородина компенсации морального вреда в пользу артиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Российский военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом из-за сережек

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости