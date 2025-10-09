Раскрыт гонорар Козловского за 45-минутное выступление

Глава ФПБК Бородин: Козловский получает 4,7 млн рублей за выступление на свадьбе

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что актер Данила Козловский зарабатывает почти 5 миллионов рублей за выступление на свадьбе. Об этом общественник написал в Telegram.

Утверждается, что 45-минутное выступление артиста обойдется организаторам в 50 тысяч евро (около 4,7 миллиона рублей). В программу входит исполнение нескольких песен, а также поздравление жениха и невесты. По данным Бородина, в райдере Козловского указаны черная икра, лобстеры и шампанское.

7 октября стало известно, что Верховный суд Российской Федерации признал публикации главы ФПБК порочащими честь и достоинство Козловского. Также сообщается, что в силе осталось взыскание с Бородина компенсации морального вреда в пользу артиста.