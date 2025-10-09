Раскрыта сумма выплат участникам СВО и их семьям

Генпрокурор РФ Гуцан: 500 тыс. бойцов СВО и их семьи получили выплаты в ₽14 млрд

Почти 500 тысяч участников специальной военной операции (СВО) и их семьи получили выплаты на общую сумму в 14 миллиардов рублей при содействии прокуроров. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на коллегии ведомства, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокуроры реагировали на нарушения судебных приставов по исполнительным производствам в отношении бойцов и контролировали работу патронажа их родных. По инициативе надзорного ведомства были приняты более трех тысяч правовых актов на региональном уровне, которые устанавливают дополнительные меры поддержки.

Тем не менее, Гуцан указал на остающиеся насущные проблемы, прежде всего они касаются необходимости социализации и реабилитации вернувшихся из зоны СВО военнослужащих и их трудоустройства. В ведомстве будет создан специализированный отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края помогла получить пять миллионов рублей брату бойца СВО, которому ранее необоснованно отказали в выплате «гробовых».