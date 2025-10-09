Раскрыто содержание полученной Трампом срочной записки по Газе

Guardian: Рубио в записке призвал Трампа первым сообщить о соглашении по Газе

Госсекретарь США Марко Рубио передал американскому президенту Дональду Трампу записку, где призвал его первым сообщить о мирном соглашении по сектору Газа. На это обратило внимание издание The Guardian.

«Нам нужно, чтобы вы как можно скорее одобрили публикацию в [соцсети] Truth Social, чтобы вы могли первым объявить о соглашении», — утверждается в записке.

Записка озаглавлена подчеркнутой фразой «очень близко». Вскоре после этого американский лидер сообщил на своей странице в Truth Social, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп назвал подписание сделки Израиля и ХАМАС «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.