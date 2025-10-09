Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 9 октября 2025Забота о себе

Психолог назвала неожиданный плюс секса по расписанию

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Психолог Эми Мьюз заявила, что спонтанный секс далеко не всегда является лучшим. О неожиданном плюсе интимной близости по расписанию она рассказала в беседе с изданием Infobae.

Как пояснила Мьюз, от запланированного секса можно получить такое же или даже большее удовольствие. По ее словам, при внесении полового акта в расписание у партнеров появляется предвкушение, которое для них играет роль стимула.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Аналогичное мнение высказала и психолог Лори Минц. Она отметила, что запланированные свидания, завершающиеся сексом, погружают партнеров в самое начало отношений, когда они тщательно готовились к каждой встрече и использовали различные техники соблазнения.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала о правильной подготовке к сексу втроем. Так, она призвала к открытому диалогу до, во время и после полового акта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

    Трамп раскрыл детали договоренностей Израиля и ХАМАС

    Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

    Женщина вдохновила любовника расправиться с ее мужем ради страховых выплат

    «Новое фото» российского Су-75 вызвало переполох в США

    Психолог назвала неожиданный плюс секса по расписанию

    Лавров заявил о необходимости пересмотреть функционал российских сил в Сирии

    Дипломат прокомментировал слова Меркель о причинах СВО

    Экс-судью Верховного суда России назначили на должность без опыта работы

    В США заявили о важности диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости