Психолог назвала неожиданный плюс секса по расписанию

Психолог Эми Мьюз заявила, что спонтанный секс далеко не всегда является лучшим. О неожиданном плюсе интимной близости по расписанию она рассказала в беседе с изданием Infobae.

Как пояснила Мьюз, от запланированного секса можно получить такое же или даже большее удовольствие. По ее словам, при внесении полового акта в расписание у партнеров появляется предвкушение, которое для них играет роль стимула.

Аналогичное мнение высказала и психолог Лори Минц. Она отметила, что запланированные свидания, завершающиеся сексом, погружают партнеров в самое начало отношений, когда они тщательно готовились к каждой встрече и использовали различные техники соблазнения.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала о правильной подготовке к сексу втроем. Так, она призвала к открытому диалогу до, во время и после полового акта.