Результативность «Занозы» из России в зоне СВО раскрыли

«Гроза»: Эффективность дрона «Заноза» в зоне СВО превышает 80 процентов

Результативность поражения целей российским FPV-дроном «Заноза», управляемым оптоволоконным кабелем «Леска», в зоне специальной военной операции (СВО) превышает 80 процентов. Соответствующую информацию ТАСС раскрыли в группе компаний «Гроза».

«Обученные операторы на этом оптоволокне имеют больше 80 процентов успешных поражений цели. Это очень высокий показатель», — заявили в группе компаний, отметив, что изделие поражает бронетехнику и артиллерию, в частности, производства стран НАТО.

Собеседник добавил, что ежемесячно производится более 120 единиц «Заноз», в качестве основной боевой части которых выступает противотанковая мина ТМ-62.

Ранее агентство со ссылкой на представителя группы компаний сообщило, что российский дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали применять на всех направлениях СВО.

В сентябре газете «Красная звезда» начальник узла связи с позывным Марс, принимающий участие в боевых действиях в зоне СВО, сообщил, что оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется.