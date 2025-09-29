Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:37, 29 сентября 2025Наука и техника

Российский боец рассказал о «невидимке на поле боя»

«Красная звезда»: Оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оборудование связи в условиях боя тщательно маскируется. Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник узла связи с позывным Марс, принимающий участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

В задачи подразделения, в котором проходит службу Марс, входит обеспечение надежной связи между командными пунктами и передовыми позициями. По словам бойца, его подразделению часто приходится действовать в непростых условиях. «Враг постоянно пытается нарушить нашу связь», — сказал боец.

Марс заметил, что особой гордостью связистов является технология прокладки оптоволоконных линий, для чего используется специальная техника, позволяющая закапывать кабели в грунт. «Все остальное оборудование — ретрансляторы, коммутационные пункты — тщательно маскируется в природном ландшафте или укрывается в инженерных сооружениях, превращаясь в невидимку на поле боя», — уточнил начальник узла.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России получили партию машин с комплексом автоматизированного управления артиллерией «Планшет-М-ИР».

В августе министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что ВС России проведут опытно-боевую апробацию системы «Свод», которая повысит осведомленность войск.

Обсудить
Последние новости

Министр обороны Британии обратился к Путину

На Украине попросили признать войну России и НАТО

Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

Внутренности новой PS5 показали на видео

Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

Показано роскошное убранство поезда западных лидеров для поездок на Украину

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости