Россиян предупредили об опасности домовых и рабочих чатов в мессенджерах

В домовых и рабочих чатах в мессенджерах могут скрываться киберпреступники. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин, рассказавший о том, как избежать связанной с этим опасности.

«Если вы администратор чата или канала — периодически проверяйте, не появилось ли лишних, непонятных участников. Добавляйте новых людей в чат только по рекомендации действующих участников. Ссылка-приглашение в чат для всех подряд — опасное решение: она приведет толпы ботов и фейковых пользователей», — порекомендовал Золотухин.

Он добавил, что пользователям также следует проверить настройки приватности в своих профилях в мессенджерах и соцсетях. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы посторонние посетители чата не могли получить о россиянах еще больше информации. Кроме того, он посоветовал пользователям не писать и не публиковать в чатах то, что они не готовы были бы сказать публично, поскольку такие посты могут быть однажды использованы против их авторов.

«Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам от незнакомцев. Даже если от знакомого контакта пришла ссылка или файл, о которых вы не просили — игнорируйте. Ссылки могут вести на фишинговые сайты или другие ресурсы, созданные киберпреступниками для угона аккаунтов. А файлы, которые присылают под видом фото- или видеоархива, могут оказаться вредоносным приложением, которое позволит злоумышленникам похитить деньги с вашего банковского счета», — заключил Золотухин.

