Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:25, 9 октября 2025Россия

Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В 2026 году у россиян будет возможность использовать 28 дней отпуска так, чтобы отдых длился почти два месяца. Способ продлить свободное время назвал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью RT.

По его словам, для этого лучше брать короткие отпуска и отгулы в периоды праздников. Лучшими для продления отдыха месяцами будут январь (с 12 по 16 число, итого 18 дней отдыха подряд), февраль (с 24 по 27, девять дней подряд), март (с 10 по 13, семь дней), май (с 4 по 8, 11 дней), июнь (с 8 по 11, девять дней), ноябрь (3, 5 и 6 числа, шесть дней) и декабрь (с 28 по 30). Получится израсходовать все 28 дней отпуска, однако отдых будет длиться намного дольше, подчеркнул он.

«Праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы. Схема сделает год более ритмичным, а отдых — разнообразным», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовы рассмотреть инициативу о введении в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал глава ведомства Антон Котяков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Арестованный французский велосипедист попытался выйти из российского СИЗО

    Потерпевшие из «Крокуса» рассказали о криках и едком дыме во время теракта

    На Украине назвали зарплату Зеленского

    В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

    Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

    Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

    Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих

    Увиденное в зеркале спортзала заставило девушку задуматься о смене места для тренировок

    Океанолог сообщил об угрозе прибрежным городам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости