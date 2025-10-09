Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха

В 2026 году у россиян будет возможность использовать 28 дней отпуска так, чтобы отдых длился почти два месяца. Способ продлить свободное время назвал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью RT.

По его словам, для этого лучше брать короткие отпуска и отгулы в периоды праздников. Лучшими для продления отдыха месяцами будут январь (с 12 по 16 число, итого 18 дней отдыха подряд), февраль (с 24 по 27, девять дней подряд), март (с 10 по 13, семь дней), май (с 4 по 8, 11 дней), июнь (с 8 по 11, девять дней), ноябрь (3, 5 и 6 числа, шесть дней) и декабрь (с 28 по 30). Получится израсходовать все 28 дней отпуска, однако отдых будет длиться намного дольше, подчеркнул он.

«Праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы. Схема сделает год более ритмичным, а отдых — разнообразным», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовы рассмотреть инициативу о введении в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал глава ведомства Антон Котяков.