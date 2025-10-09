Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

Хайцеэр: На зимнюю резину нужно переходить при температуре ниже плюс 5 градусов

На зимнюю резину стоит переходить, когда температура воздуха стабильно держится ниже пяти градусов тепла, а ночью наступают заморозки. Об этом напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT.

Эксперт отметил, что живущим загородом людям стоит задуматься о более ранней смене резины. «У них и температурный режим ниже. И где-то на проселочных дорогах проходимость ниже», — объяснил он.

По словам Хайцеэра, при наступлении холодов летняя резина становится твердой и перестает выполнять свои функции, поэтому пренебрегать переходом на зимние шины не стоит. «Многие, конечно, пользуются всесезонной резиной. Но она хороша для юга и никак не подходит для средней полосы с устойчивой зимой», — добавил эксперт.

Хайцер также подчеркнул, что шипованная резина зимой подойдет только для езды на льду и снегу, однако использовать ее в городе нецелесообразно.

