17:27, 9 октября 2025Экономика

Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

Хайцеэр: На зимнюю резину нужно переходить при температуре ниже плюс 5 градусов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На зимнюю резину стоит переходить, когда температура воздуха стабильно держится ниже пяти градусов тепла, а ночью наступают заморозки. Об этом напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT.

Эксперт отметил, что живущим загородом людям стоит задуматься о более ранней смене резины. «У них и температурный режим ниже. И где-то на проселочных дорогах проходимость ниже», — объяснил он.

По словам Хайцеэра, при наступлении холодов летняя резина становится твердой и перестает выполнять свои функции, поэтому пренебрегать переходом на зимние шины не стоит. «Многие, конечно, пользуются всесезонной резиной. Но она хороша для юга и никак не подходит для средней полосы с устойчивой зимой», — добавил эксперт.

Хайцер также подчеркнул, что шипованная резина зимой подойдет только для езды на льду и снегу, однако использовать ее в городе нецелесообразно.

Ранее москвичам рассказали, какую погоду стоит ожидать грядущей зимой. Согласно прогнозам зима 2025-2026 годов окажется теплой.

