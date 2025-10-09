Экономика
12:12, 9 октября 2025Экономика

Россияне вновь устремились в Европу

Intermark Global: Россияне стали чаще покупать жилье в Европе
Александра Качан (Редактор)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom  

По итогам третьего квартала 2025 года доля покупок жилья в Европе россиянами выросла на 11 процентных пунктов год к году и составила 41 процент от общего числа сделок. О том, что жители России вновь устремились в европейские страны, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства зарубежной недвижимости Intermark Global.

Интерес россиян к недвижимости в Европе значительно вырос впервые с 2022 года. В первую очередь клиенты агентства рассматривают Шенгенскую зону (Франция, Кипр, Испания), при этом многие хотят получить вид на жительство — доля сделок, совершенных с этой целью, в 2025 году составила 54 процента против 48 процентов годом ранее.

Спрос на европейские страны сместил страны Юго-Восточной Азии на вторую строчку рейтинга самых популярных направлений — на них пришлось 32 процента сделок. Третье место занял Ближний Восток, где доля спроса увеличилась до 17 процентов. Отмечается, что в целом спрос на зарубежную недвижимость вернулся к уровню 2022 года, упав на 35 процентов год к году после ажиотажа последних трех лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать недвижимость в Таиланде.

