Россиянин несколько часов пытал в гараже похищенную любовницу

В ДНР задержали мужчину, подвергшего пыткам любовницу

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали россиянина, подозреваемого в ряде преступлений в отношении молодой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным издания, злоумышленник напал на свою любовницу в Енакиево. Угрозами он усадил ее в салон автомобиля и привез в гараж, где на протяжении нескольких часов подвергал пыткам, жестоко избивая и угрожая расправой. Он нанес потерпевшей несколько ударов ломом по голове, после чего порвал ее паспорт и лишь затем отпустил.

Вскоре после случившегося мужчину задержали приехавшие сотрудники правоохранительных органов.

