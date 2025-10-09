Силовые структуры
11:48, 9 октября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после оправдательного поста в мессенджере

Во Владимире арестовали мужчину за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимире арестовали мужчину за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»).

По данным следствия, 47-летний местный житель в одном из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий с одобрением нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин призывал донатить ВСУ и отправился за решетку.

