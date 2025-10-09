Россиянин попал под следствие после оправдательного поста в мессенджере

Во Владимире арестовали мужчину за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»).
По данным следствия, 47-летний местный житель в одном из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий с одобрением нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что россиянин призывал донатить ВСУ и отправился за решетку.