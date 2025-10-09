Бывший СССР
Российские войска заняли больше двух третей Купянска

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Российские войска заняли 70 процентов Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска заняли около 70 процентов от всей территории Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Чиновник также назвал данные значения приблизительными. По его словам, в городе остаются серые зоны, не находящиеся под контролем ни одной из сторон, однако российские войска продолжают продвигаться вперед.

«В настоящее время нам известно об освобождении примерно 70 процентов города. Цифра очень примерная, потому что некоторые направления сначала переходят под наш контроль, потом мы закрепляемся для того, чтобы можно было дальнейшее развитие наступления вести по городу. Закрепляемся на прошлых рубежах», — сказал он.

Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются исполнять приказы командования на купянском направлении. Как сообщили в российских силовых структурах, причиной для этого становятся опасения, что их уничтожат, если они выйдут на позиции.

