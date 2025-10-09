Российский «Светыч» испытают на МКС

На борту МКС испытают российскую систему жизнеобеспечения полного цикла

На борту Международной космической станции (МСК) в 2028 году в рамках эксперимента «Космодача-1» должны пройти испытания российской системы жизнеобеспечения полного цикла разработки специалистов Балтийского государственного технического университета «Военмех». Об этом сообщает ТАСС.

В рамках «Космодачи-1» планируется проведение экспериментов с установками «Эхо» (изучение круговорота веществ), «Светыч» (выращивание растений) и «Циклер» (переработка органических отходов), а также испытание программного комплекса «Взор» (автоматизация ухода за растениями).

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что экипажи МКС-74 сдали экзамен по причаливанию и перестыковке корабля «Союз МС» к МКС.

Также в октябре госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.