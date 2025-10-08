Наука и техника
14:58, 8 октября 2025Наука и техника

Экипажи МКС-74 сдали экзамен по перестыковке

«Роскосмос»: Экипажи МКС-74 сдали экзамен по перестыковке «Союза МС» к станции
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Экипажи МКС-74 сдали экзамен по причаливанию и перестыковке корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Основными членами МКС-74 выступают Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, их дублируют Петр Дубров и Анна Кикина. Тренировка, включающая отработку нештатных ситуаций, прошла на тренажере «Дон-Союз».

Ранее госкорпорация сообщила, что на космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-33».

Также в октябре «Роскосмос» сообщил, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

