Российского блогера сочли невиновным в клевете на губернатора

Суд оправдал блогера Маслова по делу о клевете на брянского губернатора Богомаза

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову по уголовному делу о клевете в отношении главы региона Александра Богомаза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.

Решение принято на основании вердикта присяжных, которые сочли подсудимого невиновным по предъявленному ему обвинению в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство губернатора Брянской области и ветеранов Великой Отечественной войны.

Расследование против Маслова началось из-за поста, опубликованного в апреле 2024 года. Сначала он находился под подпиской о невыезде, но в апреле 2025 года его заключили под стражу за дважды нарушенные меры пресечения.

В 2021 году блогера признали виновным в клевете и оштрафовали на миллион рублей после его ролика о том, что отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.