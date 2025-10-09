Культура
13:49, 9 октября 2025

Рудковская описала Билана словами «дефицит и эксклюзив»

Продюсер Рудковская назвала Диму Билана дефицитным и эксклюзивным парнем
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская высказалась о попадании певца Димы Билана в список самых привлекательных артистов России. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Согласно ранее опубликованному исследованию, женщины чаще всего называли привлекательными отечественными исполнителями Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева.

Рудковская отметила, что 43-летний Билан практически не изменился и остается кумиром молодых девушек. Она подчеркнула, что певец не женат и однажды «кому-то достанется».

«Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются, дефицит и эксклюзив», — заявила продюсер.

Ранее сообщалось, что Билан летел на концерт и встретил в самолете путешественника Федора Конюхова, который предложил исполнителю отправиться в экспедицию к пингвинам.

