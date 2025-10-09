Рыболов поймал огромного сома-дьявола

В Пакистане пойман огромный сом-дьявол весом 92 килограмма

В Пакистане мужчина выловил из реки Рави огромного сома-дьявола. Об этом сообщает 24NewsHD.

Рыбу весом 92 килограмма поймали у деревни Чандияли. По данным издания, рыболову пришлось добираться туда по паводковым водам, поскольку Рави разлилась из-за ливней.

По словам рыбака, это первый случай в его жизни, когда ему удалось поймать такую крупную добычу. Он заявил, что доволен результатом.

Гигантские сомы-дьяволы, которых также называют гунчи, водятся в Индии, Пакистане, Непале и Бангладеше. Они вырастают до двух метров в длину и питаются креветками или рыбой.

Известны неподтвержденные случаи, когда жертвами гунчей становились люди. В 1998 году гигантская рыба утащила двух человек в Индии, в 2007 году — в Непале. Все три нападения приписывали 90-килограммовому сому-людоеду.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Он весил 79 килограммов, а длина достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.