Самая известная певица в мире спела о пенисе жениха

Жених певицы Тейлор Свифт, американский футболист Трэвис Келси, отреагировал на песню о своем пенисе с ее нового альбома. Об этом сообщает издание LADbible.

Композиция под названием Wood включена в двенадцатый студийный альбом Тейлор Свифт, который называется The Life of a Showgirl. Текст построен на намеках: английское слово wood означает «дерево», но также эрекцию, в песне то и дело встречаются двусмысленные эпитеты, а в припеве упоминается секвойя — самое большое дерево в мире.

В свежем выпуске подкаста New Heights футболист назвал трек, который спела его невеста, замечательным. Он не сразу поверил другому ведущему подкаста, который объяснил, что именно имела в виду Тейлор Свифт. Чтобы убедить его, тому пришлось зачитать несколько строк. Это вызвало у спортсмена приступ смеха.

Тейлор Свифт считается одной из самых известных певиц в мире. Один из ее концертов вызвал небольшое землетрясение: сейсмографы зафиксировали колебания земли, вызванные танцующими поклонниками певицы.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю задумала увести у Тейлор Свифт жениха. Она полагает, что без труда сумела бы заинтересовать Келси.