Фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали землетрясение в Шотландии

В Шотландии зафиксировали небольшое землетрясение из-за концерта Тейлор Свифт

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт во время концерта в Эдинбурге, Шотландия, вызвали небольшое землетрясение. Об этом рассказали в Британской геологической службе.

Сейсмическая активность была вызвана поклонниками певицы, танцующими в такт музыке. Отмечается, что колебания от «сотрясений земли» расходились на расстояние до шести километров от места проведения мероприятия.

Согласно научным данным, наиболее сильные толчки были зафиксированы во время исполнения песен Ready For It?, Cruel Summer и Champagne Issues.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние Тейлор Свифт на американцев и политическую жизнь США. По его мнению, исполнительница не может оказать существенного влияния на избирательный процесс в Америке, однако все же воздействует на умы жителей США.