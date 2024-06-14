Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:20, 14 июня 2024Культура

Фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали землетрясение в Шотландии

В Шотландии зафиксировали небольшое землетрясение из-за концерта Тейлор Свифт

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт во время концерта в Эдинбурге, Шотландия, вызвали небольшое землетрясение. Об этом рассказали в Британской геологической службе.

Сейсмическая активность была вызвана поклонниками певицы, танцующими в такт музыке. Отмечается, что колебания от «сотрясений земли» расходились на расстояние до шести километров от места проведения мероприятия.

Согласно научным данным, наиболее сильные толчки были зафиксированы во время исполнения песен Ready For It?, Cruel Summer и Champagne Issues.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние Тейлор Свифт на американцев и политическую жизнь США. По его мнению, исполнительница не может оказать существенного влияния на избирательный процесс в Америке, однако все же воздействует на умы жителей США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

      В России резко выросла разница курсов при покупке и продаже валюты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше