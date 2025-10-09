Севшего на школьницу в автобусе россиянина задержали

Севшего на школьницу в автобусе в Находке мужчину задержали

В Находке задержали россиянина, севшего на школьницу в автобусе. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

Как уточнили в полиции, причастным к инциденту оказался 68-летний местный житель. Мужчина передан в следственные органы для проведения необходимых следственных действий.

Инцидент произошел в сентябре. Житель Находки заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе. Действия россиянина попали на видео. На представленных кадрах россиянин под аплодисменты других пассажиров напал на девочку. Он сел на старшеклассницу и грубо схватил ее за руки. Утверждается, что россиянин устроил самосуд над школьницей из-за того, что та якобы не уступила место в общественном транспорте пожилой женщине.