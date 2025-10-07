Россиянин в камуфляже заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе и попал на видео

Житель Находки Приморского края заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовала журналистка Анна Шарипова в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как россиянин под аплодисменты других пассажиров нападает на девочку. Он садится на старшеклассницу и грубо хватает ее за руки.

Предположительно, житель Находки устроил самосуд над школьницей из-за того, что та якобы не уступила место в общественном транспорте пожилой женщине.

Родные пострадавшей обратились в полицию, но там отказались возбуждать дело под предлогом того, что невозможно установить личность обидчика.

Однако после огласки управление Следственного комитета по Приморью объявило о возбуждении дела о хулиганстве. Проверку начала и региональная прокуратура.

