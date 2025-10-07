Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 7 октября 2025Россия

Россиянин в камуфляже заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе и попал на видео

Житель Приморья в камуфляже заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Находки Приморского края заламывал руки 15-летней школьнице в автобусе. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовала журналистка Анна Шарипова в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как россиянин под аплодисменты других пассажиров нападает на девочку. Он садится на старшеклассницу и грубо хватает ее за руки.

Предположительно, житель Находки устроил самосуд над школьницей из-за того, что та якобы не уступила место в общественном транспорте пожилой женщине.

Родные пострадавшей обратились в полицию, но там отказались возбуждать дело под предлогом того, что невозможно установить личность обидчика.

Однако после огласки управление Следственного комитета по Приморью объявило о возбуждении дела о хулиганстве. Проверку начала и региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Северобайкальске в Бурятии пьяный мужчина напал на школьницу во дворе многоквартирного дома и приставил нож к ее лицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости