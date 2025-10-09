Экономика
13:49, 9 октября 2025Экономика

Ситуацию с газом в Европе описали словами «еще хуже, чем в 2024 году»

Миллер: Ситуация с обеспечением газом в Европе ухудшилась
Вячеслав Агапов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

За год ситуация с обеспечением газом в Европе ухудшилась. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его цитирует ТАСС.

Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Миллер описал текущее положение дел словами «еще хуже, чем в 2024 году».

«Напомню, как мы начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе. Насколько я помню, я, кажется, вам ответил — плохо. Если бы вы сегодня задали бы мне этот же вопрос, как дела в Европе, я бы вам ответил — еще хуже», — пояснил он.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к началу сентября 2025 года закачка газа в европейские подземные хранилища восполнила только две трети объема газа, отобранного из резервуаров прошлой зимой. Разрыв к этому времени составил 18,9 миллиарда кубометров, что стало вторым наибольшим значением на 1 сентября.

Миллер уже предрекал странам ЕС серьезные проблемы с газоснабжением в случае неблагоприятных погодных условий. Времени качественно подготовиться к холодной зиме остается все меньше, и если настанут серьезные холода, у объединения начнутся «реальные проблемы», добавил он.

